В Петербурге рассказали о поставках вакцины от коронавируса

В аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева рассказали о поставках вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в город.

«В Петербург поступила очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В ближайшее время 18,6 тыс. доз будут развезены по прививочным пунктам», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что всего в Петербург с начала вакцинации поступило 348,5 тыс. доз вакцины «Спутник V».

Согласно данным на 22 февраля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 12 604 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 177 330.