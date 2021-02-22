Заслуженный художник России Никас Сафронов поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Если мы говорим о пандемии, то она закончится и мир снова восстановится. Года через три-четыре люди не вспомнят. Была испанка, был птичий грипп, была Эбола… Кстати, Россия всегда справлялась с этим лучше, чем другие», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Сафронова, мир живёт будущим и тем, что чувствует сегодня, забывая о прошлом, помня лишь какие-то процессы.

«Конечно, мир изменится. Мы понимаем, что остаются последствия», — полагает художник.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.