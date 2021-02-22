В Оренбуржье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 8 марта.
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Отмечается, что губернатор внёс изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции».

«Режим самоизоляции для оренбуржцев 65+ продлён до 8 марта. Продлён также запрет на работу развлекательных и досуговых заведений (в том числе ночных клубов), объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 22 февраля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 12 604 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 177 330.

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