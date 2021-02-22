В ДТП под Владимиром пострадали шесть человек

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Шесть человек, включая ребёнка, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе Гусь-Хрустальный — Уршельский во Владимирской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу Гусь-Хрустальный район, автодорога Гусь-Хрустальный — Уршельский, 2-й км. Пострадали шесть человек, из них один ребёнок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших пришлось деблокировать из одного автомобиля.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу УМВД по региону, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ.

Ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тульской области три человека погибли и ещё двое пострадали. 

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