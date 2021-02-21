Почти 1000 домов остались без газа в Свердловской области

Короткая ссылка
Более 960 частных домов остались без газа после пожара на газопроводе в городе Качканаре Свердловской области.
Почти 1000 домов остались без газа в Свердловской области
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информационной политики региона.

«Пожар, возникший на газопроводе в Качканаре, ликвидирован силами МЧС в 18:50 (16:50 мск). Пострадавших нет. В результате временно без газа остался 961 дом в частном секторе», — говорится в заявлении.

Уточняется, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже дал поручения по устранению последствий пожара на газопроводе и по обеспечению всем необходимым той части жителей городского округа, которая временно осталась без газа.

Ранее взрыв и пожар произошли на газораспределительном узле на востоке Луганска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить