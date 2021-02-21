Почти 1000 домов остались без газа в Свердловской области

Более 960 частных домов остались без газа после пожара на газопроводе в городе Качканаре Свердловской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информационной политики региона.

«Пожар, возникший на газопроводе в Качканаре, ликвидирован силами МЧС в 18:50 (16:50 мск). Пострадавших нет. В результате временно без газа остался 961 дом в частном секторе», — говорится в заявлении.

Уточняется, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже дал поручения по устранению последствий пожара на газопроводе и по обеспечению всем необходимым той части жителей городского округа, которая временно осталась без газа.

Ранее взрыв и пожар произошли на газораспределительном узле на востоке Луганска.