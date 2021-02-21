В Москве рассказали о работе коммунальных служб в связи с новым снегопадом

Власти Москвы заявили, что работники коммунальных служб уже начали активно убирать улицы в связи с новым снегопадом.

Об этом сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

«По уточнённому прогнозу синоптиков, до полуночи прирост снега в столице составит до 4 см. В 16:00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололёдной обработкой», — говорится в заявлении.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что на следующей неделе в центре европейской территории России прогнозируется похолодание.