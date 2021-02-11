Синоптик прогнозирует похолодание в Европейской России на следующей неделе

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На следующей неделе в центре европейской территории России прогнозируется похолодание. Об этом заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Синоптик прогнозирует похолодание в Европейской России на следующей неделе
  • globallookpress.com

«На следующей неделе мы ждем опять похолодание. В тылу циклона начнутся затоки холодного воздуха, и температура после -10…-12 °С, которые ожидаются на выходных, опять может опуститься до -20…-25 °С, а местами и ниже», — приводит РИА Новости сообщение.

Варакин отметил, что в понедельник и во вторник ожидается похолодание на 10–15 °С.

«Это затронет Московский регион, Тверскую, Калужскую, Тульскую области. Для второй половины февраля — это опять аномальное похолодание», — добавил синоптик.

Ранее udm-info.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщал, что в Удмуртии в ночь на 11 февраля ожидается до -31 °С.

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