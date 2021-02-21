В Подмосковье дорожные службы перевели на усиленный режим из-за снега

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В Московской области дорожные и коммунальные службы перевели на усиленный режим работы из-за снега.
В Подмосковье дорожные службы перевели на усиленный режим из-за снега
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Дорожные службы переведены на усиленный режим работы на подведомственных дорожных объектах», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что в уборке дорог задействованы более 2,3 тыс. единиц техники и почти 2,7 тыс. человек. При необходимости в регионе задействуют дополнительные ресурсы.

Ранее стало известно, что коммунальные службы Москвы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада.

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