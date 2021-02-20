В Москве завершают работы по ликвидации последствий снегопада
- © РИА Новости / Павел Бедняков
Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в Telegram-канале.
«Городские службы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада. За неделю с улиц и дворов убрали более 28 млн куб. м снега», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все снегосплавные пункты работают круглосуточно и с максимальной загрузкой.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна придёт в столичный регион не раньше апреля.