В Москве завершают работы по ликвидации последствий снегопада

Коммунальные службы Москвы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада.

Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в Telegram-канале.

«Городские службы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада. За неделю с улиц и дворов убрали более 28 млн куб. м снега», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все снегосплавные пункты работают круглосуточно и с максимальной загрузкой.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна придёт в столичный регион не раньше апреля.