В Москве завершают работы по ликвидации последствий снегопада

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Коммунальные службы Москвы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада.
В Москве завершают работы по ликвидации последствий снегопада
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в Telegram-канале.

«Городские службы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада. За неделю с улиц и дворов убрали более 28 млн куб. м  снега», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все снегосплавные пункты работают круглосуточно и с максимальной загрузкой.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна придёт в столичный регион не раньше апреля.

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