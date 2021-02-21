СК начал проверку по факту избиения 15-летней девочки на Сахалине

Следователи организовали проверку сообщений СМИ об избиении 15-летней воспитанницы школы-интерната в Сахалинской области.

Об этом информирует пресс-служба регионального управления СК.

Отмечается, что в одном из СМИ опубликовано сообщение о том, что граждане обнаружили у ворот дома-интерната в Смирныховском районе 15-летнюю девушку без обуви и с видимыми телесными повреждениями. Девочка была доставлена в медицинское учреждение.

В СК сообщили, что следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают степень тяжести телесных повреждений.

«В ходе проведения проверки будут приняты меры профилактического характера, а также дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц воспитательного учреждения», — заявили в СК.

Прокуратура также проводит проверку.