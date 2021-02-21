Прокуратура начала проверку из-за избиения девочки на Сахалине

Прокуратура организовала проверку по факту причинения телесных повреждений воспитаннице школы-интерната в Смирныховском районе на севере Сахалинской области.

Об этом информирует региональная прокуратура.

«Прокуратурой Смирныховского района организовано проведение проверки по факту причинения воспитаннице ГКОУ «Школа-интернат «Радуга» телесных повреждений», — заявили в ведомстве.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, проезжавшая мимо интерната женщина увидела за воротами девочку-подростка с окровавленным лицом и отвезла её в больницу. Девочка при этом заявила, что её избили воспитанницы интерната.

В ноябре в Татарстане прокуратура начала проверку сообщений о том, что во время осенних каникул кадеты школы №67 Кировского района Казани издевались над учеником 5-го класса.