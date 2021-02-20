Власти рассказали о ситуации с заболеванием COVID-19 в Калининграде
- РИА Новости
«Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, происходит постепенное снижение числа заболевших. В регионе стабилизируется ситуация с распространением коронавируса, уменьшается количество пациентов с внебольничными пневмониями», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что эпидемиологический порог не превышен ни в одной возрастной категории.
Ранее главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина оценила эпидемиологическую ситуацию в России.