Власти рассказали о ситуации с заболеванием COVID-19 в Калининграде

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Ситуация с распространением коронавируса в Калининградской области стабилизируется, число заболевших снижается. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Власти рассказали о ситуации с заболеванием COVID-19 в Калининграде
  • РИА Новости

«Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, происходит постепенное снижение числа заболевших. В регионе стабилизируется ситуация с распространением коронавируса, уменьшается количество пациентов с внебольничными пневмониями», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что эпидемиологический порог не превышен ни в одной возрастной категории.

Ранее главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина оценила эпидемиологическую ситуацию в России.

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