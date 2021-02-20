Беглов рассказал о планах по вакцинации жителей Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в эфире «Радио России — Санкт-Петербург», что более 1 млн петербуржцев планируют вакцинировать от коронавируса к лету.

«Мы ставим перед собой задачу привить 1 200 000 петербуржцев. Важно успеть вакцинировать как можно больше горожан до наступления лета. Это позволит предотвратить очередную волну коронавируса или снизить её негативное воздействие на человека», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на этой неделе петербуржцы получат возможность сделать прививку «Спутником V» в пяти торговых центрах.

Также губернатор добавил, что в Петербурге в настоящий момент создаётся программа реабилитации для переболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что более 205 тыс. человек получили прививку от коронавируса в Петербурге.