Беглов рассказал о планах по вакцинации жителей Петербурга

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в эфире «Радио России — Санкт-Петербург», что более 1 млн петербуржцев планируют вакцинировать от коронавируса к лету.
Беглов рассказал о планах по вакцинации жителей Петербурга
  • © пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

«Мы ставим перед собой задачу привить 1 200 000 петербуржцев. Важно успеть вакцинировать как можно больше горожан до наступления лета. Это позволит предотвратить очередную волну коронавируса или снизить её негативное воздействие на человека», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на этой неделе петербуржцы получат возможность сделать прививку «Спутником V» в пяти торговых центрах.

Также губернатор добавил, что в Петербурге в настоящий момент создаётся программа реабилитации для переболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что более 205 тыс. человек получили прививку от коронавируса в Петербурге.

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