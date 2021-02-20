В Подмосковье задержали членов банды, причастной к серии убийств

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В Московской области сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали участников вооружённой группы, причастной к серии убийств, совершённых с 2000 года.
В Подмосковье задержали членов банды, причастной к серии убийств
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В ходе оперативной работы полицейскими установлены личности 12 фигурантов, которые могут быть причастны к десяти убийствам на территории Сергиево-Посадского района Московской области, а также в Костромской и Ярославской областях, имевшим место с 2000 по 2019 год», — рассказала она.

Полицейские задержали предполагаемого организатора и семь участников банды. У них изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Подозреваемые арестованы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 209 УК России.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году.

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