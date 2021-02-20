Эксперт оценила идею Минфина расширить программу «Семейной ипотеки»

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Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко оценила предложение Минфина выдавать «Семейную ипотеку» на строительство частных домов.
Эксперт оценила идею Минфина расширить программу «Семейной ипотеки»
  • РИА Новости

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она заявила, что идея вряд ли может быть реализована, пока у банков сохраняются существенные риски.

«Пока не будет решена задача контроля со стороны подрядчиков, у этой программы не будет будущего. Банки должны контролировать, но понятно, что контролировать одного подрядчика, который строит один дом в деревне, бессмысленно. Нужно развивать массовую застройку, чтобы строились посёлками. Тогда дело сдвинется с мёртвой точки. Нужно, чтобы банк вносил собственно средства, когда уже подрядчик начал строить. Нужно убедиться, что кредитные средства не будут разворованы», — подытожила эксперт.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.

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