Эксперт оценила идею Минфина расширить программу «Семейной ипотеки»
- РИА Новости
В эфире радиостанции «Говорит Москва» она заявила, что идея вряд ли может быть реализована, пока у банков сохраняются существенные риски.
«Пока не будет решена задача контроля со стороны подрядчиков, у этой программы не будет будущего. Банки должны контролировать, но понятно, что контролировать одного подрядчика, который строит один дом в деревне, бессмысленно. Нужно развивать массовую застройку, чтобы строились посёлками. Тогда дело сдвинется с мёртвой точки. Нужно, чтобы банк вносил собственно средства, когда уже подрядчик начал строить. Нужно убедиться, что кредитные средства не будут разворованы», — подытожила эксперт.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.