Володин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России.

В интервью каналу «Дума ТВ» он напомнил, что Россия первой создала вакцину от коронавируса и что к настоящему времени в стране созданы уже три препарата против COVID-19.

Володин рассказал, что всё больше стран обращаются к России с просьбой использовать российскую вакцину.

«У них ситуация очень тяжёлая: болеют граждане страны, парализованы парламенты. У нас такая вакцина есть, причём не одна. И мы можем сделать всё для того, чтобы у нас появился общественный иммунитет», — заявил он.

Володин рассказал, что, по оценкам специалистов, минимальный уровень заболеваемости будет в августе-сентябре. Он добавил, что осенью ожидается рост числа заболевших из-за отпусков.

Также спикер Госдумы призвал россиян отдыхать дома.

«Лучше отдыхать дома. Страна огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть. Мы считаем, что этот вопрос требует и контроля, и внимания, и создания условий для бизнеса», — заявил он.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.