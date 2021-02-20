В Карелии ослабили ограничительные меры для пожилых людей

В Карелии отменён запрет на поездки в общественном транспорте для людей старше 65 лет, введённый ранее из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил глава республики Артур Парфёнчиков.

«Стабильное снижение заболеваемости коронавирусом в целом в республике... позволяет откорректировать ограничительные меры. Так, отменяются ограничения на поездки людей старше 65 лет в общественном транспорте», — написал Парфёнчиков во «Вконтакте».

При этом отмечается, что для пожилых людей сохраняются ограничения по посещению продовольственных магазинов и торговых точек.

Глава Карелии также уточнил, что работающие люди старше 65 лет могут до 5 марта продлить больничный без учёта своего самочувствия для соблюдения самоизоляции.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что превышение средних по стране показателей заболеваемости COVID-19 в два и более раз фиксируется в Карелии, Калмыкии и Санкт-Петербурге.