В Оренбургской области выявили 107 новых случаев COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в Оренбургской области ещё 107 человек получили положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию.
В Оренбургской области выявили 107 новых случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Общее число заболевших в регионе выросло до 36 838 пациентов. Из них выздоровели 33 469 человек.

Суточный прирост выздоровевших — 164 человека.

За сутки от COVID-19 умерли шесть человек. За всё время пандемии — 571.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.

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