В Оренбургской области выявили 107 новых случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные федерального оперштаба.
Общее число заболевших в регионе выросло до 36 838 пациентов. Из них выздоровели 33 469 человек.
Суточный прирост выздоровевших — 164 человека.
За сутки от COVID-19 умерли шесть человек. За всё время пандемии — 571.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.