Синоптик предупредила о морозах в Москве в ночь на 23 февраля

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что ночь на 23 февраля может стать самой холодной с начала года в Москве. По её словам, ожидается до -27 °C.

«Самым холодным днём будет 23 февраля, мы будем практически в центре антициклона, атмосферное давление будет очень высоким — больше чем на 20 единиц выше нормы», — цитирует её РИА Новости.

По словам Поздняковой, 23 февраля не ожидается существенных осадков, но температура будет понижаться за счёт того, что ночь будет малооблачной.

Она отметила, что синоптики ожидают, что «это будет очень холодная ночь в Москве, не исключено, что она даже будет самой холодной в этом году — -25...-27 °C».

Ранее Позднякова рассказала, что метеорологическая весна придёт в столичный регион не раньше апреля.