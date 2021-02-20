В Тверской области подтверждено 153 новых случая COVID-19 за сутки

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За сутки в Тверской области медики выявили 153 новых случая коронавирусной инфекции.
В Тверской области подтверждено 153 новых случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

За прошедшие 24 часа выздоровели 203 пациента.

В регионе зарегистрировано шесть новых летальных случаев.

Согласно официальным данным, всего с начала пандемии в Тверской области коронавирусом заболели 32 543 человека, 29 440 человек выздоровели. 599 с подтверждённым диагнозом скончались.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.

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