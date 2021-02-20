Афганистан хотел бы увеличить число авиарейсов с Россией

Афганистан хотел бы увеличить количество авиарейсов с Россией, заявил посол Исламской Республики в Москве Саид Тайеб Джавад.

«Да, планируем. Сейчас, даже несмотря на пандемию, у нас осуществляются нерегулярные рейсы между странами, между Москвой и Кабулом. Но как только все ограничения будут сняты, мы хотели бы видеть рост числа рейсов. Мы будем приветствовать, если, например, «Аэрофлот» или другая компания проявят к этому интерес. Мы хотели бы, чтобы в будущем больше рейсов совершалось из Афганистана в Европу как раз через Москву», — сказал посол в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» возобновил полёты между Москвой и Хельсинки с 24 декабря.