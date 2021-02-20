Минобороны заключило контракт на поставку ударных БПЛА «Альтиус»

Минобороны заключило контракт на поставку первой партии разведывательно-ударных беспилотников «Альтиус-РУ», следует из материалов к докладу министра промышленности Татарстана Альберта Каримова.

«В рамках реализации государственного контракта на ОКР (опытно-конструкторские работы) «Альтиус-РУ» по разработке БЛА... Подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БЛА», — приводит документ Интерфакс.

В докладе также указан в рамках задач Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в 2021 году «запуск в производство образцов БЛА в рамках контракта на установочную партию».

В декабре 2019 года Минобороны России и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) заключили контракт на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ».