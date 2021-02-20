В Петербурге более 22 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки

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За последние сутки в Петербурге были обследованы на наличие коронавирусной инфекции более 22,6 тыс. человек.
В Петербурге более 22 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 642 человека. Обработано 3574 вызова по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — рассказали в администрации города.

За неделю интенсивность распространения инфекции снизилась почти на 15%. При этом число выздоровевших увеличилось на 6,67%.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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