СК завёл дело по факту жестокого обращения с ребёнком в Оренбуржье

Следователи завели уголовное дело о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего после обращения о насилии над воспитанником одного из реабилитационных центров в Оренбургской области, сообщили в СУ СК России по региону.

«20 февраля 2021 года по результатам проверки... возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», —говорится в сообщении.

Как уточняется, 9 февраля 2021 года в следственное управление поступило обращение о совершении противоправных действий в отношении одного из воспитанников ГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» в г. Бузулуке» со стороны сотрудников указанного центра.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на тщательную проверку соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в центре.

Ранее следователи в Чите возбудили уголовное дело по статье о халатности из-за падения шестилетнего мальчика из окна третьего этажа краевой детской клинической больницы.