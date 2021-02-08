В Чите возбудили уголовное дело после падения ребёнка из окна больницы

Короткая ссылка
Следователи в Чите возбудили уголовное дело по статье о халатности из-за падения шестилетнего мальчика из окна третьего этажа краевой детской клинической больницы. Об этом сообщил пресс-секретарь СУ СК России по Забайкальскому краю Егор Марков.
В Чите возбудили уголовное дело после падения ребёнка из окна больницы
  • РИА Новости

«7 февраля 2021 года мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения больницы, расположенного на третьем этаже здания. В результате падения мальчик получил травмы различной степени тяжести и находится в реанимации», — сказал он.

По мнению следователей, произошедшее стало возможным в результате «ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками больницы, которое привело к получению ребёнком тяжкого вреда здоровью».

По факту происшествия возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК России («Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело после того, как в школе произошёл несчастный случай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить