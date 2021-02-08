В Чите возбудили уголовное дело после падения ребёнка из окна больницы

Следователи в Чите возбудили уголовное дело по статье о халатности из-за падения шестилетнего мальчика из окна третьего этажа краевой детской клинической больницы. Об этом сообщил пресс-секретарь СУ СК России по Забайкальскому краю Егор Марков.

«7 февраля 2021 года мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения больницы, расположенного на третьем этаже здания. В результате падения мальчик получил травмы различной степени тяжести и находится в реанимации», — сказал он.

По мнению следователей, произошедшее стало возможным в результате «ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками больницы, которое привело к получению ребёнком тяжкого вреда здоровью».

По факту происшествия возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК России («Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело после того, как в школе произошёл несчастный случай.