В ХМАО возбудили уголовное дело после несчастного случая в школе

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело после того, как в школе произошёл несчастный случай.
В ХМАО возбудили уголовное дело после несчастного случая в школе
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Дело возбудили по факту госпитализации ученика 3-го класса в Сургуте. Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан». Ранее было также заведено дело по статье о халатности.

Установлено, что 3 февраля двое учителей физкультуры во время урока не обеспечили безопасности проведения занятия и допустили причинение тяжкого вреда здоровью девятилетнего ребёнка, который потерял сознание, не имея надлежащего опыта плавания.

«Оба подозреваемых задержаны, решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в ведомстве.

Ранее руководитель филиала Школы детской безопасности Анастасия Баландович в беседе с сайтом «Аргументы и факты» дала рекомендации по обеспечению безопасности детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить