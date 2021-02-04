В ХМАО возбудили уголовное дело после несчастного случая в школе

В Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело после того, как в школе произошёл несчастный случай.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Дело возбудили по факту госпитализации ученика 3-го класса в Сургуте. Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан». Ранее было также заведено дело по статье о халатности.

Установлено, что 3 февраля двое учителей физкультуры во время урока не обеспечили безопасности проведения занятия и допустили причинение тяжкого вреда здоровью девятилетнего ребёнка, который потерял сознание, не имея надлежащего опыта плавания.

«Оба подозреваемых задержаны, решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в ведомстве.

Ранее руководитель филиала Школы детской безопасности Анастасия Баландович в беседе с сайтом «Аргументы и факты» дала рекомендации по обеспечению безопасности детей.