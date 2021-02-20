В Москве арестован подозреваемый в получении взятки глава отдела ЦЭТ

Глава отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ), подозреваемый в получении взятки, арестован, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«По ходатайству следователя... начальник отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки»), заключён под стражу», — говорится в пресс-релизе.

Подозреваемый был задержан накануне с поличным сотрудниками СЭБ ФСБ России.

По данным следствия, задержанный требовал от представителя подрядной организации передать ему ранее перечисленные в качестве оплаты по госконтракту средства «за организацию беспрепятственного принятия со стороны ЦЭТ выполненных строительно-монтажных работ».