В Москве арестован подозреваемый в получении взятки глава отдела ЦЭТ

Короткая ссылка
Глава отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ), подозреваемый в получении взятки, арестован, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
В Москве арестован подозреваемый в получении взятки глава отдела ЦЭТ
  • РИА Новости

«По ходатайству следователя... начальник отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки»), заключён под стражу», — говорится в пресс-релизе.

Подозреваемый был задержан накануне с поличным сотрудниками СЭБ ФСБ России.

По данным следствия, задержанный требовал от представителя подрядной организации передать ему ранее перечисленные в качестве оплаты по госконтракту средства «за организацию беспрепятственного принятия со стороны ЦЭТ выполненных строительно-монтажных работ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить