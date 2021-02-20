Парки Подмосковья подготовили мероприятия ко Дню защитника Отечества
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Так, в центральном парке Реутова можно будет поиграть в лазертаг.
В городском парке Истры 21 февраля проведут спортивную семейную эстафету «Папа может!». Гости также увидят показательное выступление местных кикбоксеров.
В Наташинском парке Люберец 22 февраля можно будет присоединиться к программе активного отдыха «Юный защитник Отечества».
23 февраля в Малаховском парке культуры и отдыха состоятся соревнования по зимнему квадробиатлону.
В парке «Пехорка» Балашихи 23 февраля организуют праздничный концерт.
В Ногинске состоятся соревнования по слэклайну и корнхоллу.