Парки Подмосковья подготовили мероприятия ко Дню защитника Отечества

В Министерстве благоустройства Подмосковья рассказали, что с 20 по 23 февраля в парках области организованы развлекательные мероприятия ко Дню защитника Отечества, среди которых квадробиатлон, лазертаг, кинокаток, поисковые квесты.

Об этом сообщает телеканал «360».

Так, в центральном парке Реутова можно будет поиграть в лазертаг.

В городском парке Истры 21 февраля проведут спортивную семейную эстафету «Папа может!». Гости также увидят показательное выступление местных кикбоксеров.

В Наташинском парке Люберец 22 февраля можно будет присоединиться к программе активного отдыха «Юный защитник Отечества».

23 февраля в Малаховском парке культуры и отдыха состоятся соревнования по зимнему квадробиатлону.

В парке «Пехорка» Балашихи 23 февраля организуют праздничный концерт.

В Ногинске состоятся соревнования по слэклайну и корнхоллу.