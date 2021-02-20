В Удмуртии оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
«В числе заболевших: девять детей до 14 лет, 20 человек старше 65 лет», — говорится в сообщении.
За предыдущие сутки было зарегистрировано 94 новых случая инфекции.
Выздоровели 95 пациентов за сутки.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.