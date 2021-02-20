В Удмуртии оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом

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За минувшие сутки в Удмуртии зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В Удмуртии оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

«В числе заболевших: девять детей до 14 лет, 20 человек старше 65 лет», — говорится в сообщении.

За предыдущие сутки было зарегистрировано 94 новых случая инфекции.

Выздоровели 95 пациентов за сутки.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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