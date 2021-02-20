Найдено вероятное место нахождения пострадавших на фабрике в Норильске

Спасатели установили предположительное место нахождения двух человек под завалами на Норильской обогатительной фабрике.

Об этом заявил начальник Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Саенко.

«Установлено предположительное место нахождения пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что после обрушения на Норильской обогатительной фабрике из-под завалов извлечены четыре человека, один из них скончался. Продолжаются поиски ещё двух работников.