Найдено вероятное место нахождения пострадавших на фабрике в Норильске
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Об этом заявил начальник Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Саенко.
«Установлено предположительное место нахождения пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что после обрушения на Норильской обогатительной фабрике из-под завалов извлечены четыре человека, один из них скончался. Продолжаются поиски ещё двух работников.