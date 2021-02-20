Кабмин утвердил расширение границ ТОР на Курилах

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» для запуска новых инвестиционных проектов.

Об этом информирует пресс-служба кабмина.

«На дополнительных участках будет открыто предприятие по пошиву рыболовных сетей, организовано хранилище горюче-смазочных материалов и развёрнута дополнительная инфраструктура для строящегося рыбокомбината», — заявили в правительстве.

Отмечается, что для этого были внесены изменения в перечень видов деятельности, разрешённых в рамках ТОР.

По данным правительства, за счёт новых проектов будет создано не менее 40 рабочих мест. При этом объём частных вложений составит около 475 млн рублей.

В декабре Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР в Сахалинской области.