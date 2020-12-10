Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР в Сахалинской области

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Южная» в Сахалинской области будут расширены. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Об этом сообщает astv.ru.

Как передаёт пресс-служба правительства России, в ТОР включат участок на территории Южно-Сахалинска, где затем будет построен логистический комплекс. В будущем это позволит создать не менее 90 новых рабочих мест и привлечёт более 192 млн рублей частных инвестиций.

Реализовать проект планируется до 2022 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил зампреду правительства России — полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу проект создания новой особой экономической зоны.