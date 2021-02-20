В России появится рейтинг безопасности городов

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Создаваемая в России система «Безопасный город» позволит создать первый федеральный рейтинг безопасности городов, сообщает пресс-служба «Ростеха».
В России появится рейтинг безопасности городов
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«В ходе НИОКР впервые сформированы единые понятия и методология создания безопасных городов, которая, в частности, будет использована для создания первого в России спецрейтинга, отражающего ситуацию в регионе по различным рискам», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что также разработан новый подход к прогнозированию в области общественной безопасности и правопорядка.

Результаты первого этапа НИОКР приняты комиссией МЧС России.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал в беседе с RT, какие меры предосторожности стоит соблюдать автомобилистам в связи со снегопадом.

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