Володин прокомментировал санкции СНБО против Медведчука

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в стране, которая хочет войти в ЕС, сложно представить ситуацию с введением санкций против лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Володин прокомментировал санкции СНБО против Медведчука
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«Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз. Но мы живём во время двойных стандартов. Поэтому нет заявлений ни Европарламента, ни глав государств, ни министров иностранных дел, ни Госдепартамента США, хотя они обычно выступают и по куда менее значимым темам», — сказал Володин.

Он отметил, что «такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан».

Ранее в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировали решение СНБО Украины наложить санкции на главу политсилы Виктора Медведчука и его супругу Оксану Марченко.

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