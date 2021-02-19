Движение по «Тавриде» на востоке Крыма ограничили до утра субботы

Движение транспорта по трассе «Таврида» в Крыму будет ограничено до утра субботы, 20 февраля, из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Движение на трассе будет ограничено до утра. С 00:07 будет принято решение, исходя из погодных условий», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, сильный боковой ветер не даёт убрать снег.

«Убрали, и через час вновь надуло… Подрядчик, ответственный за уборку, не справился. Я готовлю обращение к федеральным органам власти, чьим решением был выбран подрядчик», — добавил Аксёнов.

Ранее в Белогорском, Ленинском и Кировском районах Крыма, а также в Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона.

Власти приняли решение перекрыть трассу «Таврида» от Белогорска до Керчи.