Движение по «Тавриде» на востоке Крыма ограничили до утра субботы

Короткая ссылка
Движение транспорта по трассе «Таврида» в Крыму будет ограничено до утра субботы, 20 февраля, из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Движение по «Тавриде» на востоке Крыма ограничили до утра субботы
  • ©Министерство транспорта РК

«Движение на трассе будет ограничено до утра. С 00:07 будет принято решение, исходя из погодных условий», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, сильный боковой ветер не даёт убрать снег.

«Убрали, и через час вновь надуло… Подрядчик, ответственный за уборку, не справился. Я готовлю обращение к федеральным органам власти, чьим решением был выбран подрядчик», — добавил Аксёнов.

Ранее в Белогорском, Ленинском и Кировском районах Крыма, а также в Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона.

Власти приняли решение перекрыть трассу «Таврида» от Белогорска до Керчи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить