В четырёх муниципалитетах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за циклона

В Белогорском, Ленинском и Кировском районе Крыма, а также в Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона. Власти приняли решение перекрыть трассу «Таврида» от Белогорска до Керчи.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова.

«Глава республики принял решение ввести режим ЧС на территории Белогорского, Ленинского, Кировского районов и Керчи в связи с тем, что циклон усиливается», — сообщил Кабанов.

По его словам, в настоящее время нормативного объёма техники недостаточно, принято решение с 15:30 полностью закрыть движение по трассе «Таврида» от Белогорска до Керчи.

Кроме того, планируется поэтапное закрытие дороги от Симферополя до Белогорска.

«Дорога от Симферополя до Белогорска будет работать только для жителей Белогорска», — уточнил вице-премьер.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о работах по ликвидации последствий непогоды на полуострове.