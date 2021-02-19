В четырёх муниципалитетах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за циклона

Короткая ссылка
В Белогорском, Ленинском и Кировском районе Крыма, а также в Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона. Власти приняли решение перекрыть трассу «Таврида» от Белогорска до Керчи.
В четырёх муниципалитетах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за циклона
  • © Министерство транспорта РК

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова.

«Глава республики принял решение ввести режим ЧС на территории Белогорского, Ленинского, Кировского районов и Керчи в связи с тем, что циклон усиливается», — сообщил Кабанов.

По его словам, в настоящее время нормативного объёма техники недостаточно, принято решение с 15:30 полностью закрыть движение по трассе «Таврида» от Белогорска до Керчи.

Кроме того, планируется поэтапное закрытие дороги от Симферополя до Белогорска.

«Дорога от Симферополя до Белогорска будет работать только для жителей Белогорска», — уточнил вице-премьер.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о работах по ликвидации последствий непогоды на полуострове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить