В Подмосковье вручили награды в преддверии 23 Февраля

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В Московской области вручили награды в преддверии Дня защитника Отечества.
В Подмосковье вручили награды в преддверии 23 Февраля
  • © Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов

Об этом сообщает телеканал «360».

Торжественное мероприятие состоялось в областном Доме правительства.

Награды от государства и почётные грамоты губернатора получили не только военнослужащие, но и врачи. В частности, ордена Пирогова был удостоен анестезиолог-реаниматолог больницы в Ивантеевке Олег Соколов.

«Прошлый год для нас особенный по причине того, что и офицеры, и врачи, и военные врачи — все они были на передовой. Спасали жизни. И я уверен, что выражу общее мнение: это и их праздник», — сказал губернатор Андрей Воробьёв.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции провёл церемонию награждения сотрудников и работников ведомственных медицинских организаций.

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