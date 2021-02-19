Абрамченко прокомментировала ситуацию с созданием цикличной экономики в России
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила Абрамченко, главная задача правительства — создание цикличной экономики, то есть использование возобновляемых ресурсов и минимизация расходования невозобновляемых материалов.
«Мировая практика подсказывает, надо быть объективными, что «хвосты» отправляются либо в небо, либо в землю. То есть либо сжигаются, либо захораниваются. Но здесь я сразу скажу, что наше видение — создание цикличной системы. Всё, что можно, использовать в качестве вторичных материальных ресурсов», — сказала она.
По её словам, пока речь идёт о проекте «платиновых» мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федерального бюджета и из тарифа для населения.
«Так не пойдёт. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор?» — отметила Абрамченко.
Ранее, как сообщал «Крыминформ», в Симферополе заработал завод по сортировке ТКО.