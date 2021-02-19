Абрамченко прокомментировала ситуацию с созданием цикличной экономики в России

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Вице-премьеры России Виктория Абрамченко и Александр Новак обсудили климатическую повестку и вопросы создания новых мусоросжигающих заводов. По итогам совещания они поручили ведомствам проверить экономическую целесообразность таких проектов и их влияние на экологию страны.
Абрамченко прокомментировала ситуацию с созданием цикличной экономики в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила Абрамченко, главная задача правительства — создание цикличной экономики, то есть использование возобновляемых ресурсов и минимизация расходования невозобновляемых материалов.

«Мировая практика подсказывает, надо быть объективными, что «хвосты» отправляются либо в небо, либо в землю. То есть либо сжигаются, либо захораниваются. Но здесь я сразу скажу, что наше видение — создание цикличной системы. Всё, что можно, использовать в качестве вторичных материальных ресурсов», — сказала она.

По её словам, пока речь идёт о проекте «платиновых» мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федерального бюджета и из тарифа для населения.

«Так не пойдёт. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор?» — отметила Абрамченко.

Ранее, как сообщал «Крыминформ», в Симферополе заработал завод по сортировке ТКО.

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