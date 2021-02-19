Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как обнадёживающую

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице обнадёживающей, однако призвал не забывать о мерах предосторожности.

«В принципе, обнадёживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение выявляемости и госпитализаций, тяжёлых пациентов... Но просто надо иметь в виду, что пандемия ещё не прошла и надо всё равно беречься», — приводит слова Собянина в эфире телеканала «Россия 1» ТАСС.

Ранее Собянин заявил, что пандемия COVID-19 идёт на спад, система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку.

Власти отмечали, что спад заболеваемости коронавирусом в Москве наблюдается во всех возрастных группах.