В Приморье раскрыли убийство, совершённое в 2005 году

В Приморском крае сотрудники уголовного розыска раскрыли особо тяжкое преступление, совершённое в 2005 году.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное УМВД России.

Убийство произошло летом 2005 года. Жертвами стали шесть человек, включая двух детей в возрасте десяти и 12 лет.

По версии следствия, пятеро погибших стали свидетелями убийства женщины.

Предполагаемые исполнители преступления находятся под стражей. Это ранее судимый 44-летний житель города Артёма и его сожительница на момент преступления. Последняя уже почти семь лет отбывает наказание за другое убийство.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве.