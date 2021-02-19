В Приморье раскрыли убийство, совершённое в 2005 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное УМВД России.
Убийство произошло летом 2005 года. Жертвами стали шесть человек, включая двух детей в возрасте десяти и 12 лет.
По версии следствия, пятеро погибших стали свидетелями убийства женщины.
Предполагаемые исполнители преступления находятся под стражей. Это ранее судимый 44-летний житель города Артёма и его сожительница на момент преступления. Последняя уже почти семь лет отбывает наказание за другое убийство.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве.