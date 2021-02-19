В Приморье раскрыли убийство, совершённое в 2005 году

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В Приморском крае сотрудники уголовного розыска раскрыли особо тяжкое преступление, совершённое в 2005 году.
В Приморье раскрыли убийство, совершённое в 2005 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное УМВД России.

Убийство произошло летом 2005 года. Жертвами стали шесть человек, включая двух детей в возрасте десяти и 12 лет.

По версии следствия, пятеро погибших стали свидетелями убийства женщины.

Предполагаемые исполнители преступления находятся под стражей. Это ранее судимый 44-летний житель города Артёма и его сожительница на момент преступления. Последняя уже почти семь лет отбывает наказание за другое убийство.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве.

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