Экономист прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в 2021 году

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в 2021 году.

«Цены на продовольствие в России, скорее всего, продолжат расти, потому что это мировой тренд», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, у инфляции на продовольствие внешние причины, поскольку цены на продукты на внешних рынках тоже растут.

Как считает Зубец, инфляция в 2021 году превысит 4%.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.