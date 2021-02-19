Экономист прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в 2021 году
- РИА Новости
«Цены на продовольствие в России, скорее всего, продолжат расти, потому что это мировой тренд», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, у инфляции на продовольствие внешние причины, поскольку цены на продукты на внешних рынках тоже растут.
Как считает Зубец, инфляция в 2021 году превысит 4%.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.