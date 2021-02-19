Суд отправил на лечение участницу секты по делу об истязании ребёнка на Урале
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
Школкина вступила в секту Земфиры Гайнуллиной в 2019 году.
«За время проживания в секте женщина неоднократно наносила сыну удары деревянным прутом по туловищу, причиняя физическую боль и психические страдания, используя при этом в отношении ребёнка кляп», — заявили в ведомстве.
Обвиняемая вместе с семилетним сыном несколько месяцев жила в квартире, где впоследствии произошло убийство другого ребёнка.
«Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, женщина страдает хроническим психическим расстройством», — отметили в пресс-службе.
Женщину освободили от уголовной ответственности. Ей предстоит лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
Ранее Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение главу секты «Ученики Христа» Земфиру Гайнуллину по делу об убийстве ребёнка.