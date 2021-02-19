Суд отправил на лечение участницу секты по делу об истязании ребёнка на Урале

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении участницы секты «Ученики Христа» — гражданки Казахстана Юлии Школкиной, обвинявшейся в истязании своего сына.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Школкина вступила в секту Земфиры Гайнуллиной в 2019 году.

«За время проживания в секте женщина неоднократно наносила сыну удары деревянным прутом по туловищу, причиняя физическую боль и психические страдания, используя при этом в отношении ребёнка кляп», — заявили в ведомстве.

Обвиняемая вместе с семилетним сыном несколько месяцев жила в квартире, где впоследствии произошло убийство другого ребёнка.

«Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, женщина страдает хроническим психическим расстройством», — отметили в пресс-службе.

Женщину освободили от уголовной ответственности. Ей предстоит лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

Ранее Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение главу секты «Ученики Христа» Земфиру Гайнуллину по делу об убийстве ребёнка.