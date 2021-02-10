Суд отправил на лечение главу секты по делу об убийстве ребёнка на Урале

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Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение главу секты «Ученики Христа» Земфиру Гайнуллину по делу об убийстве ребёнка.
Суд отправил на лечение главу секты по делу об убийстве ребёнка на Урале
  • © Pattanaphong Khuankaew
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

Подсудимую обвиняли в пособничестве убийству ребёнка, создании опасной религиозной организации и истязании детей.

«Суд постановил освободить Гайнуллину от уголовной ответственности за совершённые деяния. Применить в отношении неё принудительные меры медицинского характера в специализированной организации», — говорится в решении по делу.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону, в декабре 2017 года женщина вовлекла в участие в религиозном объединении мужчину, который, следуя учению, систематически наносил своим малолетним сыновьям побои. В ноябре 2019 года он убил одного из сыновей, после чего скрыл тело ребёнка в лесу.

Ранее в отношении другого фигуранта Ивана Казанцева вынесли аналогичное решение. От наказания за преступления, включая убийство сына, его также освободили из-за тяжёлого психического расстройства.

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