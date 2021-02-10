Суд отправил на лечение главу секты по делу об убийстве ребёнка на Урале
- © Pattanaphong Khuankaew
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU.
Подсудимую обвиняли в пособничестве убийству ребёнка, создании опасной религиозной организации и истязании детей.
«Суд постановил освободить Гайнуллину от уголовной ответственности за совершённые деяния. Применить в отношении неё принудительные меры медицинского характера в специализированной организации», — говорится в решении по делу.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону, в декабре 2017 года женщина вовлекла в участие в религиозном объединении мужчину, который, следуя учению, систематически наносил своим малолетним сыновьям побои. В ноябре 2019 года он убил одного из сыновей, после чего скрыл тело ребёнка в лесу.
Ранее в отношении другого фигуранта Ивана Казанцева вынесли аналогичное решение. От наказания за преступления, включая убийство сына, его также освободили из-за тяжёлого психического расстройства.