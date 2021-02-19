В Самарской области подвели итоги работы прокуратуры за 2020 год
- РИА Новости
Об этом пишет sova.info.
Участие в заседании коллегии приняли губернатор области Дмитрий Азаров и начальник управления Генеральной прокуратуры России по Приволжскому федеральному округу Александр Окатьев.
В 2020-м надзорное ведомство выявило больше 106 тыс. нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности были привлечены больше 20 тыс. человек, по материалам прокурорских проверок возбуждено 394 уголовных дела. Особое внимание прокуратура уделяла соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области прошло заседание, на котором подвели итоги работы региональной прокуратуры за 2020 год.