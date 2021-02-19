Песков объяснил, почему у Путина нет звания генерала

Российский лидер Владимир Путин заслужил звание генерала, однако в настоящее время это не является для него приоритетом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему президент до сих пор не в звании генерала.

«В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но в то же время это не является сейчас для него приоритетом. Вы знаете, что работает он президентом, очень много дел», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Путин не является кадровым офицером, «поэтому он просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством».

Отвечая на уточняющий вопрос о своём звании, Песков рассказал, что он старший лейтенант.

«У Дмитрия Сергеевича Пескова звание старший лейтенант», — рассказал Песков.

Ранее Путин подписал указ о присвоении званий генералов ряду сотрудников ведомств и МЧС.