Песков объяснил, почему у Путина нет звания генерала

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Российский лидер Владимир Путин заслужил звание генерала, однако в настоящее время это не является для него приоритетом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему президент до сих пор не в звании генерала.
Песков объяснил, почему у Путина нет звания генерала
  • Reuters

«В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но в то же время это не является сейчас для него приоритетом. Вы знаете, что работает он президентом, очень много дел», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Путин не является кадровым офицером, «поэтому он просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством».

Отвечая на уточняющий вопрос о своём звании, Песков рассказал, что он старший лейтенант.

«У Дмитрия Сергеевича Пескова звание старший лейтенант», — рассказал Песков.

Ранее Путин подписал указ о присвоении званий генералов ряду сотрудников ведомств и МЧС.

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