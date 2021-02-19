В Роскачестве рассказали о причинах возгорания смартфонов

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал о причинах возгорания смартфонов.

«Стандартный адаптер питания для зарядки имеет на выходе 5 вольт и 1,5 ампера. Также есть адаптеры с технологией quick charge, но тут следует учитывать, что повышенная мощность потребления должна поддерживаться и на заряжаемом устройстве», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, нужно ознакомиться с техническими характеристиками смартфона и не подавать мощности больше, чем требуется. В лучшем случае, пояснил эксперт, такая самодеятельность приведёт к выгоранию аккумулятора, в худшем — к возгоранию самого устройства.

Как считает Кузьменко, чтобы аккумулятор прослужил дольше, лучше не только избегать слишком мощных адаптеров питания, но и правильно использовать переносные зарядные устройства.

«В Китае делают такие внешние аккумуляторы, где есть два выхода. Пользователь смотрит, что на одном устройстве есть выход на 5 вольт и на 10 вольт, думает, что десять быстрее заряжает, и туда втыкает шнур. В итоге где-то через год использования аккумулятор на смартфоне теряет свою ёмкость. Теряет он её значительно быстрее, чем при зарядке от 5 вольт», — пояснил эксперт.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Клименко в беседе с Newinform объяснил, почему уровень заряда батареи смартфона может внезапно начать падать.