Эксперт рассказал о причинах быстрой разрядки аккумулятора в смартфоне

Эксперт по кибербезопасности Алексей Клименко объяснил, почему уровень заряда батареи смартфона может внезапно начать падать.

Об этом Алексей Клименко рассказал в беседе с Newinform.

«Во-первых, аккумулятор может садиться из-за некорректной работы приложений. Какая-то программа чрезмерно нагружает процессор, что влияет на батарею. Выявить эту причину достаточно просто. Ваш телефон будет сильно зависать. Интерфейс станет подёргиваться. Иногда возможно и нагревание телефона. Нередко такая проблема наблюдается после установки новой версии ПО», — объяснил он.

В ряде других причин эксперт назвал вредоносные «шпионские» программы, которые используют мошенники, а также и сам аккумулятор с истекающим сроком годности.

«Установить эту проблему очень просто. Например, вы видите, что аккумулятор вздут. Или он заряжается до 100% очень быстро. Или внезапно отключается во время разговора. Самый лучший совет — зарядите телефон до 100%. Затем вытащите шнур и положите смартфон на стол на пять минут. Если уровень батареи за это время не поменялся или снизился на 1—2% — это нормально. Если на 3% и больше — это уже проблема в самом аккумуляторе», — пояснил он.

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