Из Большого театра эвакуировали 800 человек после срабатывания системы пожаротушения
- РИА Новости
«Здание самостоятельно покинули около 800 человек... Произошло срабатывание газовой системы пожаротушения на сценический дым», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее СМИ сообщили, что пожарные выехали на проверку сообщения о задымлении в здании Большого театра.
Как заявили в МЧС, признаков возгорания не обнаружено, проводится разведка.
«Силы прибыли, по внешним (признакам) ничего нет», — говорится в сообщении.
В декабре 2020 года около 500 человек были эвакуированы из Большого театра после сообщения об угрозе взрыва, которая позднее не подтвердилась.