Из Большого театра эвакуировали 800 человек после срабатывания системы пожаротушения

Около 800 человек были эвакуированы из Большого театра в Москве после срабатывания системы пожаротушения. Об этом заявили в МЧС России по столице.

«Здание самостоятельно покинули около 800 человек... Произошло срабатывание газовой системы пожаротушения на сценический дым», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее СМИ сообщили, что пожарные выехали на проверку сообщения о задымлении в здании Большого театра.

Как заявили в МЧС, признаков возгорания не обнаружено, проводится разведка.

«Силы прибыли, по внешним (признакам) ничего нет», — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года около 500 человек были эвакуированы из Большого театра после сообщения об угрозе взрыва, которая позднее не подтвердилась.