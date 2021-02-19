Из Большого театра эвакуировали 800 человек после срабатывания системы пожаротушения

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Около 800 человек были эвакуированы из Большого театра в Москве после срабатывания системы пожаротушения. Об этом заявили в МЧС России по столице.
Из Большого театра эвакуировали 800 человек после срабатывания системы пожаротушения
  • РИА Новости

«Здание самостоятельно покинули около 800 человек... Произошло срабатывание газовой системы пожаротушения на сценический дым», — приводит РИА Новости заявление

Ранее СМИ сообщили, что пожарные выехали на проверку сообщения о задымлении в здании Большого театра.

Как заявили в МЧС, признаков возгорания не обнаружено, проводится разведка.

«Силы прибыли, по внешним (признакам) ничего нет», — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года около 500 человек были эвакуированы из Большого театра после сообщения об угрозе взрыва, которая позднее не подтвердилась

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