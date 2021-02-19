Подмосковье приняло участие во всероссийской акции «100 баллов для Победы»

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Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что регион присоединился к всероссийской акции «100 баллов для Победы». Мероприятие прошло на базе Красногорского колледжа.
Подмосковье приняло участие во всероссийской акции «100 баллов для Победы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Участниками акции стали заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышов, призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев, российский фермер-сыровар Олег Сирота и актёр театра и кино Михаил Евланов.

В очно-заочном формате в мероприятии приняли участие выпускники, педагоги и родители — более 1,5 тыс. человек.

«Такая акция — прекрасная подготовка к выпускным экзаменам. В Подмосковье она проходит уже в седьмой раз и традиционно пользуется популярностью. В рамках акции выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, и высокобалльники прошлых лет делятся своим опытом успешной подготовки к экзаменам. Такой позитивный пример очень ценен для выпускников этого года», — сказала Ирина Каклюгина.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года. 

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