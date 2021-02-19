В России провели более 108 млн тестов на коронавирус
- РИА Новости
«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 108,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние сутки было сделано 374 тыс. тестов.
На данный момент под медицинским наблюдением по коронавирусу остаются более 604 тыс. человек.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России разрабатываются тест-системы для более быстрого мониторинга коронавирусной инфекции COVID-19.